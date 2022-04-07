Gece denize giren gencin cansız bedenini balıkçılar buldu - Son Dakika
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Gece denize giren gencin cansız bedenini balıkçılar buldu

07.04.2022 12:19
Gece denize giren gencin cansız bedenini balıkçılar buldu

Antalya'da gece saatlerinde denize giren gencin cesedi 700 metre açıkta balıkçılar tarafından bulundu.

Antalya'da gece saatlerinde denize giren gencin cesedi 700 metre açıkta balıkçılar tarafından bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde tek başına Ulaş sahiline giden 24 yaşındaki Ü.D., denize girdi. Bir süre denizde yüzen Ü.D.'nin cansız bedeni bölgedeki balıkçılıklar tarafından 700 metre açıklıkta bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Su üzerinde bulunan cansız bedenin Ü.D.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece denize giren gencin cansız bedenini balıkçılar buldu - Son Dakika


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