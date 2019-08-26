Gece dolar/TL'de ne yaşandı?
36 dakika önce
Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden Türk lirasına taşındığı görüldü.
Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden Türk lirasına taşındığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:55
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