Son Dakika Haberleri: Gece dolar/TL'de ne yaşandı?
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Gece dolar/TL'de ne yaşandı?

36 dakika önce

Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden Türk lirasına taşındığı görüldü.

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Ticaret savaşı kaynaklı endişeler yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açarken, Çin yuanındaki yükseliş sonrası güvenli liman alımlarının Asya seansında Japon yeni üzerinden Türk lirasına taşındığı görüldü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:55 
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