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Gece, Emre ile Aydın'landı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde konser veren Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Emre Aydın binlerce sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Gece, Emre ile Aydın'landı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde konser veren Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Emre Aydın binlerce sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Ünye Belediyesi ve Ünye Kaymakamlığının iş birliğinde düzenlenen, 3 gün sürecek festivalin birinci günüde sanatçı Emre Aydın sahneye çıktı.

Konser öncesi konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugün sizlerle beraber ilçemizde 20. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin ilk gününün coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Kültür ve turizm şehri olan ilçemizde her türlü sosyal etkinliklerin yapılması için çalışıyoruz. Dolu dolu bir üç gün sürecek festivalimizde hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce sevenlerine konuşan Emre Aydın, "Ben bu şehre gelerek öncelikle sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ünye'ye ilk defa geldim. Tabii, yıllardır sahnede olduğumun birikimlerini sizlerle paylaşacak ve sevenlerimizle beraber unutulmaz bir gece yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Yaşlısı genci meydanlara indi

Konser alanında sanatçı Emre Aydın'ın söylediği şarkılara yaşlısı genci eşlik ederken, bazı vatandaşlar ise oturarak saatler boyu sanatçıyı dinledi. Gençlerin yoğun olduğu konserde minikler de konseri oturarak izledi.

Düzenlenen konserin ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sanatçı Emre Aydın'a plaket ve çiçek verdi. - ORDU
Emre Aydın, Ordu, Ünye, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
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