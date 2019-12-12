Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu - Son Dakika
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Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin'i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü.

Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Orhan Şahin (47) evde tartıştığı eşi Aslı Şahin'i sopayla dövdükten sonra boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin'i yatağına yatıran Orhan Şahin, ertesi gün polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir fabrikada çalışan Orhan Şahin, dün gece kendisini aldattığını düşündüğü eşi Aslı Şahin'i evinde sopa ile dövdü. Orhan Şahin daha sonra eşini boğarak öldürdü. Gece Aslı Şahin'i yatağına yatıran Orhan Şahin bugün öğlen saatlerinde polisi arayarak eşini öldürdüğünü haber verdi. Olay yerine gelen polis, Orhan Şahin'i gözaltına aldı. Aslı Şahin'in aldığı darbelerle vücudunda morluklar olduğu, burnunun kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslı Şahin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.Orhan Şahin'in Aslı Şahin ile ikinci evliliğini yaptığı, ilk evliliğinden iki, Aslı Şahin ile olan evliliğinden ise bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Orhan Şahin, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:18 Kaynak: DHA
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