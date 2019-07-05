Son Dakika Haberleri: Gece eve dönmeyen çiftçinin ölüsü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gece eve dönmeyen çiftçinin ölüsü bulundu

1 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İsa Bayram, ilek toplamak için gittiği dağda ölü bulundu.

Gece eve dönmeyen çiftçinin ölüsü bulundu, System.String[]
Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İsa Bayram, ilek toplamak için gittiği dağda ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre dün ilek toplamak için evinden çıkan İsa Bayram (43), akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Köşk'ün Karatepe bölgesine gittiği öğrenilen Bayram'dan bir daha haber alınamadı. Bu gün sabah saatlerinde Karatepe bölgesinde bahçesine giden vatandaşlar Vezir Çeşmesi önünde hareketsiz yatan şahsı görünce durumundan şüphelendi. Şahsın vücudunda morluklar bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Dağlık alanda ve sadece arazi araçlarının çıkabildiği alandaki cesede güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi.

Cumnuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda 2 çocuk babası İsa Bayram'a ait olduğunu tespit edilen ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İsa Bayram'ın aracı ise Kösealanı ile Karatepe arasındaki bölgede yolda park edilmiş vaziyette bulundu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
aydın, köşk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı - TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gece eve dönmeyen çiftçinin ölüsü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]