Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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Gece evine gelmeyen kişinin trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı
6 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün gece evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan kişinin, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün gece evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından aranan kişinin, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Açmalar mevkisinde hayvancılık yapan Halil Türkmen (55), dün öğleden sonra 16 TM 828 plakalı traktörüyle çiftliğinden ayrılarak sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti.
Arkadaşıyla görüştükten sonra haber alınamayan Türkmen'in ailesi, aramaları sonucu sabah çiftlik yolunda traktörü devrilmiş buldu.
Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Türkmen'in aracının altında kalarak öldüğünü tespit etti.
Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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