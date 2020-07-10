Gece fırında, gündüz makamda - Son Dakika

Gece fırında, gündüz makamda

Gece fırında, gündüz makamdaMUĞLA Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, gece sahibi olduğu fırında sabah saatlerine kadar simit yaparken, gündüz saatlerinde ise başkanlık görevini yürütüyor.

Gece fırında, gündüz makamda

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MUĞLA Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, gece sahibi olduğu fırında sabah saatlerine kadar simit yaparken, gündüz saatlerinde ise başkanlık görevini yürütüyor. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, çıraklığından itibaren 40 yıldır simit üretimi yapan Güven Akarken, 2010 yılından bu yana Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığı görevini yürütüyor. Sahibi olduğu fırında saat 02.30'da mesaisine başlayan evli ve 3 çocuk babası Başkan Akarken, saat 09.00'a kadar simit imalatı yapıp, ardından market ve büfelere simit dağıtıyor, daha sonra makamına geçerek odadaki işlerini yürütüyor.

Akarken, 2010 yılında esnafın aday ol çağrısına sessiz kalamadığını belirterek, "Onların desteğiyle göreve seçildim. Odamızın dikili bir ağacı yoktu. Kirada olduğumuz için sürekli yer değiştiriyorduk. İlk işimiz kendimize bir bina satın almak oldu. 2 yıl boyunca başkanlık görevi boyunca aldığım maaşı odaya bağışladım. Hizmet aracı kazandırmamızın yanı sıra bilgisayarlarımızı yeniledik. Esnaflığı terk etmedim. Arkadaşlarımızı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledik ve çözüm yolları bulmaya çalıştık. İkinci genel kurulda yaptığımız çalışmalarımızın karşılığını aldık. Büyük bir fark ile seçimi kazandık. Diğer kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştirerek esnafımızın sorunlarında çözümler ürettik. Üçüncü seçimde de yine oy farkıyla güven tazeledik "dedi. Esnaf çocukları için kreş açmayı düşündüklerini belirten Başkan Akarken, "Muğla'nın tek markası Muğla simididir. Ülkemi, esnaflığı, üretmeyi ve istihdam yaratmayı seviyorum. Saat 10.00'a kadar işlerimi tamamladıktan sonra odaya geliyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın destekleriyle esnaflarımızın günlük sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Odamızın maddi sorunu yok. Yeterli kaynağı tamamlamamız durumda güzel bir proje imza atacağız. Çocuklarım un çuvallarının üzerinde büyüdü. Esnaf çocuklarının maliyetine faydalanabileceği kreş açmak istiyoruz. Bunu başardığımız zaman mutlu olacağım" diye konuştu.

'SİMİTTE YERLİ SUSAM VE PEKMEZ KULLANILIYOR'

Akarken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muğla simidini farklı kılan ustaların kendilerini iyi yetiştirmesinden kaynaklanıyor. Simidimizde yerli susam ve pekmez kullanılıyor. Susamımızın lezzeti ithallerde olduğu gibi acımtırak değildir. Bunların hepsi ustaların marifetiyle birleşince ortaya harika bir ürün çıkıyor. Dünyanın en iyi simidinin ilimizde yapıldığına inanıyorum."

Muğla, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece fırında, gündüz makamda - Son Dakika
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