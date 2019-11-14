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Gece Gelenler

7 saat önce

Fuat Yılmaz'ın yönettiği, şamanik ögelerin yer aldığı korku filmi Gece Gelenler'in oyuncu kadrosunda, Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.

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Fuat Yılmaz'ın yönettiği, şamanik ögelerin yer aldığı korku filmi Gece Gelenler'in oyuncu kadrosunda, Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.

Fuat Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:11 Kaynak: AA
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