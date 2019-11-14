Gece Gelenler
7 saat önce
Fuat Yılmaz'ın yönettiği, şamanik ögelerin yer aldığı korku filmi Gece Gelenler'in oyuncu kadrosunda, Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:11 Kaynak: AA
Fuat Yılmaz'ın yönettiği, şamanik ögelerin yer aldığı korku filmi Gece Gelenler'in oyuncu kadrosunda, Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun, Halil Topal gibi isimler yer alıyor.
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