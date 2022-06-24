Gece Görüş Helikopterleri OGM Envanterine Giriyor - Son Dakika
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Gece Görüş Helikopterleri OGM Envanterine Giriyor

24.06.2022 17:04
Gece Görüş Helikopterleri OGM Envanterine Giriyor

ORMAN yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Boeing Model 107 tipi gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri, Çorlu Tekirdağ Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

ORMAN yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere Boeing Model 107 tipi gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri, Çorlu Tekirdağ Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Montaj ve testleri yapılan, her biri 5 ton su taşıma kapasitesine sahip 5 helikopter Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) belirlediği noktalarda göreve başlıyor.

Normalde Türkiye'de özel izinler dışında helikopterle gece sivil uçuş gerçekleştirilmiyor. Pilotlar bu uçuşlarda gece görüş gözlüğü kullanıyor. Pilotlar bu uçuşları aldıkları eğitimle gerçekleştiriyor. Ayrıca helikopter üzerinde de uçuşun emniyetli yapılması için farklı sistemler bulunuyor.

ARAZİ GÜNDÜZ KONTROL EDİLİYOR

Gece icra edilecek yangın söndürme uçuşu için önce gündüz bölge kontrol ediliyor. Arazi, yüksek gerilim hatları gibi manialar belirleniyor. Sonrasında helikopter kalktıktan yangının üzerine en fazla 500 feet yani yaklaşık 150 metre irtifadan atış yapılıyor. Bambi olarak adlandırılan sepetle helikopter suyu belirlenmiş alanlardan alıyor. Su alım alanları için ya gece aydınlatılmış Orman Genel Müdürlüğü'nün havuzları ya da göl-deniz gibi belirlenmiş noktalardan alım yapılıyor.

5 TON KAPASİTELİ

Boeing Model 107'ler, sepet ile 5 ton su atabiliyor. Seyir hızı saatte 200 kilometre. Dar arazide hareket kabiliyetine sahip helikopterin farklı modelleri hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılıyor. Gece Görüş Sistemine sahip Boeing Model 107, üç saat havada kalabiliyor. Gerekirse yangın alanına ekip taşınması için kabinde 15 kişilik koltuk kapasitesi de bulunuyor.

2020 SEZONUNDA KULLANILMIŞTIABD'den getirilen Boeing imalatı ağır yük helikopterleri, ilk olarak geçen yıl Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmıştı. Gündüz operasyon yapan 9 ton su atma kapasitesine sahip Model 234'lerden memnun kalan Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl filoyu gece görüşlü modeliyle güçlendirme yoluna gidiyor. Beşi Model 234, kalan beşi de gece görüş sistemlerine sahip Model 107 serisi helikopterler bu yıl ABD merkezli Colombia şirketinden CMC Savunma tarafından havayolu ve gemi ile Türkiye'ye getirildi.

Görüntü dökümü-------------------------Havalimanındaki helikopterler-Helikopterlerden detaylar-Helikopter üzerinde yapılan çalışma-Helikopter içinde uzmanların çalışması-Helikopterin göstergeleri-Helikopterin dışı ve parçaları-Helikopterin havalanması

-Helikopterin uçuşu

Haber-Kamera: TEKİRDAĞ,-


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Kaynak: DHA

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