Muğla 'nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye 'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gece görüşlü helikopterler göreve başladı - Son Dakika

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