Kahramanmaraş'ta orman yangını (3)

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER SEVK EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangının çıktığı bölgedeki arazinin gerek sarp oluşu gerekse de şiddetli rüzgarın etkili olması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, 20 arazöz daha bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri sayısı ise 10'a çıkartıldı. Helikopterlerin 2'sinin gece görüş sistemine sahip olduğu kaydedilirken, 5 uçak da helikopterlerle birlikte alevlere havadan su atmaya devam ediyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -