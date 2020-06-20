Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler - Son Dakika

Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler

- Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler Meslek lisesinde üretilen 110 bin ıslak mendil öğrencilerin ellerini virüslerden koruyacak Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri LGS sınavına girecek öğrenciler için arı gibi çalıştı Kocaeli'de...

- Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler

Meslek lisesinde üretilen 110 bin ıslak mendil öğrencilerin ellerini virüslerden koruyacak

Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri LGS sınavına girecek öğrenciler için arı gibi çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 30 öğretmeni ile öğrencileri, gece gündüz çalışarak il genelinde LGS sınava girecek öğrencilere dağıtılması amacıyla 110 bin ıslak mendilin üretimini tamamladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, il genelinde LGS sınavına girecek olan öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan üretti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı vizyonu olan üreten meslek liseleri hedefine katkı sunmak amacıyla lisede, oluşturulan döner sermayeye bağlı kurulan kimya atölyesinde, Çınarlı Kimya adlı temizlik ürünleri markasını oluşturdular. Atölyede oluşturulan marka üretime başlayan öğretmenler, korona virüs sürecinde maske ve kolonya üretimi yaparak birçok kurumun ihtiyacını karşıladı. Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün siparişi sonrasında atölyeye kapanan 30 kişilik öğretmen gurubu ve öğrenciler, gece gündüz çalışarak il genelinde LGS sınavına girecek öğrencilere dağıtılmak üzere 110 bin ıslak mendilin üretimini tamamladı. Lise atölyesinde üretilen ıslak mendil ve dezenfektanlar, sınava girecek öğrencilerin virüse karşı kişisel önlem almalarına yardımcı olacak.

Kimya atölyesi kurdular temizlik maddesi markası oluşturdular

Üretim hakkında bilgi veren Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Selman Utkan, "Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda meslek liselerinin eğitime katkı sunmasını düşünerek döner sermaye işletmesi açmaya karar verdik. İlk etapta LED armatür yapmakla başladığımız çalışmalarda Covid-19'la mücadele kapsamında el dezenfektanı ve kolonya ürettik. Üretim atölyesi kurduk, Çınarlı Kimya Temizlik Ürünleri, patentini de aldığımız" dedi.

Yarın yapılacak LGS sınavı için dezenfektan ve ıslak mendiller ürettiklerini ifade eden Utkan, "Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız siparişle LGS sınavında kullanılacak el dezenfektanlarını ürettik. LGS sınavında kullanılacak ıslak mendilleri de üretmeye başladık. Onları da sınava kadar yetiştireceğiz. Kimya atölyemizi gün geçtikçe, ürünlerimiz beğenildikten sonra geliştirmeye başladık" diye konuştu.

"öğrencilerin el yordamı ve bizlerin katkıları ile yapıldı"

Pandemi süreci ile birlikte üretim atölyesini açtıklarını belirten Kimya Öğretmeni Ali Rıza Vural, "Ülkemizde korona virüsten kaynaklı, ülkemize ve vatandaşlarımıza sunmak üzere hazırladığımız bu ürünler, öğrencilerin el yordamı ve bizlerin katkıları ile yapıldı. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmasını çok önemsiyoruz. Öğrencilerin, gerçekten de üretimde bulundukları zaman gelecekte kalifiye bir eleman olarak piyasaya çıkmaları anlamında bizim için olumlu ve önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ticari bir kaygı taşımıyoruz. Formülasyon neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Alkol bazlı el dezenfektanı, hipo bazlı yer dezenfektanı ve kokusuz etil alkol kullanarak 80 derecelik kolonya üretiyoruz" şeklinde konuştu.

"Sıkıntıların aşılması adına elimizi taşın altına koyduk"

Son olarak pandemi sürecine katkı sunma adına el birliği yaptıklarını dile getiren üretimhane Teknik Hizmetler Görevlisi Mustafa Ertan Sevim de, "Pandemi sürecinde sıkıntıların aşılması adına meslek lisesi olarak biz de bütün arkadaşlar beraber elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki sınavlara daha güvenli ortamda çalışma ve sınav sürecini geçirebilmeleri için bir makine kurduk. Islak ve kolonyalı mendil üretimine başladık. Sınav öncesi tüm öğrencilerimize sınav salonlarında dağıtılacak. Elimizden geldiğince, her türlü güvenliği en üst seviyede sağlamak için burada çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler

Koronavirüs, Kocaeli, LGS, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gece gündüz çalışarak LGS'ye girecek öğrenciler için ıslak mendil ve dezenfektan ürettiler - Son Dakika

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