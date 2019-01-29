Gece Gündüz Demeden Köy Yollarını Ulaşıma Açıyorlar

Bitlis
'in Hizan
ilçesinde ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada gece gündüz demeden kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor.
Bitlis Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesine rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, dondurucu soğuğa rağmen köy yollarının tamamını ulaşıma açmadan evlerine gitmiyor.
Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Köy yolları ulaşıma açılana kadar evlerine gitmediklerini anlatan Gönder, şöyle konuştu:
"Çok fazla kar var. Yer yer 2 metreye ulaşıyor. Bazı yerlerde tipi yapmış. Kendi iş makinelerimizin yanında kiralık iş makineleri de var. Yollar hep uçurumlu. Hizan'ın 211 köy ve mezrası var. Kar
yağdığında hemen hemen hepsi kapanıyor. Özellikle yükseklere çok fazla kar yağıyor. Bazı köy yollarının açılması günler sürüyor. Ekipler bazen 20 gün evlerine gitmeden gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor."