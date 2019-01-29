Son Dakika Haberleri: Gece Gündüz Demeden Köy Yollarını Ulaşıma Açıyorlar

Gece Gündüz Demeden Köy Yollarını Ulaşıma Açıyorlar

2 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada gece gündüz demeden kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor.

Gece Gündüz Demeden Köy Yollarını Ulaşıma Açıyorlar, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada gece gündüz demeden kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açıyor.

Bitlis Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesine rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, dondurucu soğuğa rağmen köy yollarının tamamını ulaşıma açmadan evlerine gitmiyor.

Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Köy yolları ulaşıma açılana kadar evlerine gitmediklerini anlatan Gönder, şöyle konuştu:

"Çok fazla kar var. Yer yer 2 metreye ulaşıyor. Bazı yerlerde tipi yapmış. Kendi iş makinelerimizin yanında kiralık iş makineleri de var. Yollar hep uçurumlu. Hizan'ın 211 köy ve mezrası var. Kar yağdığında hemen hemen hepsi kapanıyor. Özellikle yükseklere çok fazla kar yağıyor. Bazı köy yollarının açılması günler sürüyor. Ekipler bazen 20 gün evlerine gitmeden gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Kar, Hizan, Bitlis, Güncel
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