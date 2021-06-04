Senegal'de cezaevinden kaçmaları ile meşhur olan Baye Modou Fall 12. kez cezaevinden kaçtı. Dakar'daki cezaevinden kaçtıktan sonra TV kanalına çıkan adam, dava süreci ağır ilerlediği için kaçtığını ve duruşma günü belirlenene kadar cezaevine dönmeyeceğini söyledi.
Cezaevinden kaçmayı nasıl başardığını da anlatan Fall, hücrede bulunan havalandırma ızgarasını kırdıktan sonra boşluktan kaçtığını dile getirerek, "Gündüz veya gece cezaevinden her zaman kaçabileceğimi biliyorum" dedi.
Perşembe günü ülkenin Mali'yle sınırına yakın bir köyde yakalanan Fall, geniş güvenlik önlemleri alınarak Dakar'daki cezaevine yollandı. İnsan hakları savunucuları, ülkede çok sayıda mahkumun dava süreci için çok uzun süre bekletildiğini ve bu durumun cezaevlerinin haddinden fazla kalabalık olmasına neden olduğunu belirterek soruna çare bulunmasını istiyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu - Son Dakika