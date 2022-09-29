GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI 11 DERECEYE ULAŞACAK - Son Dakika
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GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI 11 DERECEYE ULAŞACAK

29.09.2022 11:48

Antalya'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte gerileyen ve bu hafta 28 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, hafta sonu 37 dereceye kadar ulaşacak.

Antalya'da yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte gerileyen ve bu hafta 28 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, hafta sonu 37 dereceye kadar ulaşacak. Artışla gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 11 dereceye kadar ulaşacak.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte ay başından itibaren mevsim normallerine gerileyen hava sıcaklıkları, bugünden itibaren yurt genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgasıyla birlikte yükselişe geçiyor. Turizm kenti Antalya'da da bir süreliğine yazdan kalma günler yaşanacak. Kentte bugün maksimum 28 derece olan hava sıcaklığının, hafta sonuna kadar kademeli şekilde yükselerek 1 Ekim Cumartesi günü 37 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin iç kesimlerinde bugün kısa süreli yağışlar beklenirken, hava sıcaklığının yarın 33, cumartesi 37, pazar günü ise 33 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları zaman zaman 11 dereceye kadar ulaşacak. Sıcaklıkların hafta başından itibaren düşerek mevsim normaline döneceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, Bölgemizde sıcaklıkların eylül ayı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Ortalama sıcaklık 29 dereceyken hafta sonu 37 dereceye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bölgemizde özellikle iç kesimlerde bugün ve yarın kısa süreli gökgürültü sağanak yağış bekliyoruz. Cumadan itibaren ise parçalı az bulutlu bir hava olacak. Hafta başından itibaren sıcaklıkların düşerek mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz dedi.

Artışlar ile birlikte gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının artacağına değinen Acar, Şu an gece minimum sıcaklıklar 24 derece civarında, gündüz ise 29 derecede. Geceleri 27 dereceye kadar çıkması beklenirken, gündüz ise 36 dereceye kadar ulaşacak. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı ise 10 dereceyi bulacak diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI 11 DERECEYE ULAŞACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKI 11 DERECEYE ULAŞACAK - Son Dakika
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