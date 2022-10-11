Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti

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Gaziantep İslahiye'de Barazi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet Selim Akşam'ın kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Gündüz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gündüz, ayağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müdür Gündüz, ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

KAZADA YARALANDI YİNE DE TELEFONUNU BIRAKMADI

Motosiklet sürücüsü Akşam, kaza anında yavaş gittiğini, telefonla konuşan Gündüz'ün kendisini fark etmediğini söyledi. Mehmet Gündüz'ün ekiplerin ilk müdahalesi esnasında da telefonla konuşması dikkat çekti. Gündüz, yakınlarını aradığı telefonla konuşmasında "Kaza yaptım, önemli bir şeyim yok. Hastaneye götürüyorlar, hastaneye gelin" diye konuştu. Ekiplerin uyarılarına rağmen telefonu eline düşürmeyen Gündüz, sedyeye yatırıldığı esnada telefonunu bıraktı. Gündüz, ambulansa bindirilirken de ekiplerden bir başka yakınının aranarak haber verilmesini istedi.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mehmet Gündüz'ün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü Akşam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.