Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı - Son Dakika

Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı
17.03.2021 10:06
Ardahan'da Tepesuyu-Büyüksütlüce köyü yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Ardahan'da Tepesuyu-Büyüksütlüce köyü yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu - Büyüksütlüce köyü arasındaki yolda otomobili ile ilerleyen Sürücü Yaşar Kaçar ve arkadaşları, yaban domuzu sürüsüne rastladı. Aracın önünde olmalarına rağmen yiyecek arayışlarına devam eden domuz sürüsünü gören Kaçar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Domuz sürüsünü ıslık çalarak yoldan uzaklaştıran araç içerisindeki vatandaşlar, kadraja giren 30'a yakın domuzun yoldan çekilmesi sonrasında yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. - ARDAHAN
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