Gece kartalları Aydın'da suç ve suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Gece kartalları olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçileri Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 ayrı dosyadan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakaladı.

Aydın genelinde aranan suçlular, gece kartalları olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamıyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Orta Mahalle mevkiinde görev yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri şahısları durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Şahısların yapılan GBT kontrollerinde çeşitli suçlardan 6 ayrı dosyası bulunan ve Çocuk Mahkemesi tarafından aranan T.İ. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. oldukları tespit edildi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan iki kişi ilgili ekiplere teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN