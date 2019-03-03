Son Dakika Haberleri: Gece Kartalları, Düzce'de Göreve Hızlı Başladı

Gece Kartalları, Düzce'de Göreve Hızlı Başladı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri, 3 günde birçok ciddi olayın önüne geçerek bekçiliğin önemini bir kez daha kanıtladı.

Gece Kartalları, Düzce'de Göreve Hızlı Başladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri, 3 günde birçok ciddi olayın önüne geçerek bekçiliğin önemini bir kez daha kanıtladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan ve polis merkezi amirliklerinde görevlendirilerek 1 Mart tarihinde göreve başlayan gece bekçileri 3 günde birçok ciddi olayın önüne geçti. Gece bekçileri, inşaat bekçiliği yapan bir şahsın bekçilik yaptığı binada teneke içinde yaktığı ateşin dumanından zehirlenmek üzere olduğunu fark ederek şahsa müdahale ettiler ve binadan dışarı çıkartarak bekçinin zehirlenmesine engel oldu.

3 Mart günü saat 05.45 sıralarında işsizlikten bunalıma girerek Düzce Belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan şahsın üzerine atlamak suretiyle elindeki çakmak bekçilerce alındı ve şahsın intihar etmesinin önüne geçildi. Yine aynı gece Orhangazi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Merkez genelinde şüpheliler üzerinde yapılan kimlik kontrolünde 13 kişinin asker yoklama kaçağı olduğu, 3 şahsın çeşitli suçlardan yakalaması olduğu tespit edilerek gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Gece Kartalları, suç oranın düşmesinde önemli bir katkı sağlıyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa
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