GECE KARTALLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 100 YARDIM KOLİSİ ULAŞTIRDI - Son Dakika

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, kendi aralarında topladıkları parasıyla aldıkları 100 yardım kolisini Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan ve gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100.yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kendi aralarında yardım kampanyası düzenledi. Bekçiler kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yaparak, ihtiyaç sahipleri için 100 yardım kolisi hazırladı. Yardım kolileri Ramazan öncesi Arnavutköy'deki 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.