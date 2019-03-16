Gece Kartalları'ndan Uyuşturucu Operasyonu
11 dakika önce
"GECE Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin Fatih'te uyuşturucu madde alışverişi yapanlara düzenlediği baskında 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
"GECE Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin Fatih'te uyuşturucu madde alışverişi yapanlara düzenlediği baskında 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Kalenderhane ve Molla Gürani Mahallesi'nde 25 Şubat'ta devriye sırasında uyuşturucu madde ticaretine denk gelen mahalle bekçileri, Afganistan uyruklu 18 yaşından küçük H.A. ve Cezayir uyruklu 21 yaşındaki A.G. ile uyuşturucu maddeleri satın aldıkları belirlenen 76 yaşındaki T.T. ve Cezayir uyruklu 26 yaşındaki B.N.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Demirtaş Mahallesi'nde bulunan adreslerinde yapılan aramada 20 uyuşturucu hap, 299 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 545 lira ve 6 dolar ile dürbün ve cep telefonu ele geçirildi.
UYUŞTURUCU MADDE SATANLAR TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. ve A.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken gözaltına alınan T.T. ve B.N. savcılık talimatıyla işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:12 Kaynak: DHA
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