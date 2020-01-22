'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA - Son Dakika

'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da, manav reyonundan uçan örtüyü fark eden 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, tekrar meyve ve sebzelerin üzerini örttüler.

'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da, manav reyonundan uçan örtüyü fark eden  'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, tekrar meyve ve sebzelerin üzerini örttüler. Sultangazi'de ise park halindeki bir aracın alev aldığını gören bekçiler, yangına müdahale ederek söndürdü.

RÜZGAR UÇURDU, BEKÇİLER ÖRTTÜ

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, geçen Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde devriye attıkları esnada bir marketin dışarıda bulunan manav reyonunda örtünün uçtuğunu fark ettiler. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçan örtüyü alan bekçiler, tekrar meyvelerini üzerini örttü. Örtü tekrar uçmasın diye de üzerine tahta parçası bıraktılar. Sabah güvenlik kameralarını izleyen iş yeri sahibi duyarlı davranışlarından dolayı bekçilere ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

ALEV ALAN ARACA MÜDAHALE ETTİLER

Sultançiftliği Mahallesi 19. Sokak'ta devriye atan bekçiler park halindeki bir aracın bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladığını gördü. Çevrede bulunan bir işyerinden yangın söndürme tüpünü alarak yangına müdahale eden bekçiler, kısa sürede yangını söndürdü.

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tamir etmeye çalıştığı telefonun bataryası patladı
Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:26:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'GECE KARTALLARI'NIN DUYARLI DAVRANIŞLARI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]