Son Dakika Haberleri: Gece kartalları'nın şüphelendiği şüpheli tutuklandı
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Gece kartalları'nın şüphelendiği şüpheli tutuklandı

1 saat önce

KADIKÖY'de üzerinden kimlik çıkmayan Türkmenistan uyruklu bir kişinin 6 bisiklet çaldığı ortaya çıktı.

KADIKÖY'de üzerinden kimlik çıkmayan Türkmenistan uyruklu bir kişinin 6 bisiklet çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Sahrayıceyit Mahallesi'nde devriye görevi yapan 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler, hareketlerinden şüphelendiği Türkmenistan uyruklu Amir D.'ye (48) kimlik kontrolü yaptı. Kimliğinin yanında olmadığını belirten Amir D. parmak izi incelemesi için Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Amir D'nin polis merkezinde yapılan inceleme sonucunda 6 kez bisiklet çaldığı ve arandığı ortaya çıktı. İşlemlerin yapılmasının ardından Amir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Amir D.'nin bisiklet çaldığı anlara ait görüntüler ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece kartalları'nın şüphelendiği şüpheli tutuklandı

Türkmenistan, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:40 Kaynak: DHA
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