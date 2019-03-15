Son Dakika Haberleri: Gece Kartalları' Sokaklarda

Gece Kartalları' Sokaklarda

1 saat önce

'Gece Kartalları' sokaklarda Sokaklar bekçilere emanetÇANKIRI - Çankırı'da göreve başlayan 46 bekçi, vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri için sokaklarda adete şahin gibi devriye atıyor.

'Gece Kartalları' sokaklarda
Sokaklar bekçilere emanet

ÇANKIRI - Çankırı'da göreve başlayan 46 bekçi, vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri için sokaklarda adete şahin gibi devriye atıyor.
Çankırı'da göreve başlayan 46 gece bekçisi bulundukları mahalle ve caddelerde herhangi bir suç olmasına karşı titizlikle sokakları incelemeye devam ediyor. İlçelerde dahil olmak üzere toplamda 46 bekçi Çankırı'nın her mahallesinde kolluk kuvveti olarak görevlerini yapmayı sürdürüyor. Mahallelerde herhangi bir hırsızlık ve diğer olaylara karşı dikkatli olan 'Gece Kartalları' vatandaşın güvende hissetmeleri için gece göreve başlayarak sabah saatlerine kadar gezilmedik sokak, mahalle bırakmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Çankırı, Genel
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