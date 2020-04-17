Gece Kartalları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gece olduğu gibi gündüz saatlerinde de yoğun mesai yapan bekçiler bu kez de vatandaşlar arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için çaba gösteriyor.



Kovit19 salgınının dünyada genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yükselişe geçtiği bu günlerde önlemlerini arttıran Ayvalık Kaymakamlığı, ilçe merkezindeki insan yoğunluğunu azaltabilmek için düğmeye bastı. İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi ile At Arabacılar Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden oluşan kontrol noktaları oluşturmakla kalmayan Ayvalık Kaymakamlığı, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşlar arasındaki sosyal mesafenin de korunması için hummalı çalışmalar başlattı.



İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Projesi kapsamında çalışan özel güvenlik ekiplerinin banka şubeleri önünde sıra bekleyen vatandaşların arasında birer buçuk metrelik mesafeyi korumasına yönelik çalışmaların yanı sıra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki gece bekçileri de devreye sokuldu.



Cadde ve sokaklarda dolaşan, esnaflardan alışveriş yapan vatandaşların arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için yoğun bir çabanın içerisinde bulunan bekçilerin gün boyu gösterdikleri performans vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.



Koronavirüs salgının ülkemizde de 'pik' noktasına doğru hızlı bir yükseliş ivmesi içerisinde olduğu hatırlatan vatandaşlar, halen daha salgının hayati risk boyutundaki ciddiyetinin birçok kişi tarafından hafife alınmasından duydukları üzüntüyü de ifade ederek, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın talimatlarıyla alınan önlemlerin son derece yerinde olduğunu vurguladılar. - BALIKESİR