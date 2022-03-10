Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi

10.03.2022 20:47
Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıstan yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bisikletli şahıstan yarı otomatik tüfek ele geçirildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 183 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri F.T. bisikletliyle kaçmaya başlamadı. Şüpheli şahıs ile bekçiler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Bekçiler şüpheli şahsı bisikletiyle beraber yakaladı. Şahsın bisikletinin arka kısmındaki selenin içerisinde beze sarılı yarı otomatik tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

(Ali Soydemir/ İHA)

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Cumhuriyet Mahallesi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gece kartalları şüphesinde haklı çıktı yarı otomatik tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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