Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler - Son Dakika
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Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler

Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler

20.05.2023 15:53

Bolu'da gerçekleşen olayda ailesinin geceden bu yana haber alamadığı 55 yaşındaki şahıs, otomobiliyle kaza yaparak araçtan fırlamış halde boş arazide ölü olarak bulundu. Gece saatlerinde olan kaza, kimse tarafından fark edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kalfa'nın ailesi kayıp ihbarı verdi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Dün gece saatlerinde Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen kazda Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden 55 yaşındaki Semih Kalfa yönetimindeki 14 ABU 253 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan boş araziye daldı.

KAZAYI KİMSE FARK ETMEDİ

Gece saatlerinde kaza yapan Semih Kalfa, boş arazide bulunan ağaçlara çarparak defalarca takla attı. Takla atan araç içerisinde bulunan Kalfa, otomobilden dışarı fırladı. Gece saatlerinde olan kaza, kimse tarafından fark edilmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kalfa'nın ailesi kayıp ihbarı verdi.

OLAY SABAH FARK EDİLDİ

Sabah saatlerinde boş arazinin yanında bulunan bir iş yeri çalışanları tarafından 14 ABU 253 plakalı otomobilin kaza yapmış halde olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, aracın direksiyonunda kimsenin olmadığını görünce arazide arama yaptı. Arama sonucunda araçtan 30 metre uzaklıkta Semih Kalfa'nın cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay yerinden kareler;

Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler
Kaynak: İHA
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Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler

Jandarma, Tragger, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kaza yaptı, öldüğünü sabah fark ettiler - Son Dakika


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