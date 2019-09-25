Gece körlüğü tedavi edilmezse kalıcı körlüğe dönüşür…

Bir insanın dış dünyayı keşfetme aracıdır gözler… Duyu ve duygularla buluştuğunda hayatı anlamak için en etkili yoludur. Ancak bazı durumlar yaşama açılan pencerelerin kapanmasına, önce flulaşmasına sonrada karanlığa gömülmesine yol açabilir. Tıpkı gece körlüğünde olduğu gibi…

Gece körlüğü nedir?

Halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü, ışığın az olduğu durumlarda özellikle de gece saatlerinde net görememe olarak tanımlanabilir. Düşük ışık koşullarında kendini gösteren gece körlüğünün ortaya çıkmasında birçok faktör etkilidir. Her 10.000 kişiden 1'inde görülen gece körlüğünün kesin bir tedavisi yoktur.

Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen gece körlüğünün kadınlara göre erkeklerde görülme riski daha fazladır. Genellikle çocukluk çağında fark edilse de sonradan da gelişebilir. Gece körlüğü olan kişiler ışığın az olduğu durumlarda hareket eder ve araba sürmekte zorlanırlar.

Gece körlüğü neden olur?

Gece körlüğünün ortaya çıkmasındaki etken göz içindeki retinada meydana gelen fonksiyon bozukluklarıdır. Retina, ışıkta ve karanlıkta kişinin görüş alanını ayarlayan hücrelerle doludur. Bu hücreler ışığın sınırlı olduğu karanlık ortamlarda bile gözün içindeki ışık seviyesini ayarlayarak görüş alanının görülmesini sağlar. Ancak bu hücrelerde yaşanan deformasyon ve beyne görme sinyallerini ileten sinirlerde meydana gelen sorunlar gece körlüğünün ortaya çıkmasına neden olur.

Gece körlüğünün belirtileri nelerdir?

Gece körlüğünün neden olduğu yaygın şikayetler şu şekildedir;

Işığın sınırlı olduğu ortamlarda net görememe,

Işığa karşı hassasiyet,

Işığa maruz kaldıktan sonra bulanık görme,

Parlak ışık sonrası uzun süreli görme kaybı,

Işığı ve renkleri seçememe,

Görüş alanında daralma,

Çok fazla ışığa maruz kalınca gözleri açmada zorluk çekme,

Körlük.

A vitamini eksikliği gece körlüğüne yol açar mı?

Gece körlüğünün ana sebebi retinada bulunan hücrelerle ilgilidir. Vücuttaki A vitamini eksikliği durumunda gece körlüğünün görülme riski artıyor. Çünkü retinada bulunan hücreleri besleyip, çoğaltan en önemli kaynak A vitaminidir. Dolayısıyla eksikliği hastalık riskini yüksek oranda arttırırken destek olarak alındığında ise gece körlüğü dahil birçok göz hastalığının meydana gelmesine engel olur.

Gece körlüğü riskini arttıran faktörler;

Aile öyküsünde olması,

Yetersiz A vitamini,

Az süt ve süt ürünü tüketimi,

Göz bakımını önemsememe,

Çok fazla parlak ışığa maruz kalma,

Teknolojik aletlerden yansıyan zararlı mavi ışın,

Katarakt ve miyop gibi çeşitli göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri.

Gece körlüğünün tedavisi var mıdır?

Şu an için gece körlüğünün bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak bulanıklıkla başlayıp körlüğe kadar giden bir hastalık olduğundan destekleyici tedavilerle hastalığın ilerlemesini önlemek mümkündür. Destekleyici tedavilerin yanı sıra göz sağlığına ekstra dikkat etmek ve beslenme düzenini buna göre ayarlamak çok önemlidir. Özellikle de A ve D vitaminleri mutlaka vücuda düzenli olarak alınmalıdır. Ayrıca göz sağlığını etkileyen diğer hastalıklar tedavi ettirilmeli, doktorun verdiği gözlük veya lensler mutlaka kullanılmalıdır.