Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü

12.05.2022 08:18

Osmaniye'den Adana'ya konsere gelen arkadaşların kavgası cinayetle sonlandı. Gece kulübündeki konserin çıkışında Mehmet Yıldız, mekana birlikte geldiği arkadaşı M.G. arasında çıkan kavgada bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Yıldız, M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'daki bir gece kulübüne geldi. Konser çıkışı Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G., cebinden çıkarttığı bıçakla Yıldız'ı göğsünden yaraladı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Ağır yaralanan Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olayda kullandığı bıçağı kaldırımdaki çiçeklerin arasına atan M.G., kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarca yakalanarak, polise teslim edildi.

AĞIR YARALI ŞAHIS KURTARILAMADI

Hastanede ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Mehmet Yıldız, Osmaniye, kavga, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübü çıkışı kavga ettiği arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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