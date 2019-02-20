Son Dakika Haberleri: Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Saldırı:  2 Yaralı

Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Saldırı:  2 Yaralı

2 saat önce

İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53) yaralandı.

Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Saldırı:  2 Yaralı, System.String[]
İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53) yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya ile arkadaşı Ergun Aksoylu, çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Oktay Çetinkaya, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Konak, İzmir, Çetinkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı! CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı! ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:04:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gece Kulübü Çıkışı Silahlı Saldırı:  2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]