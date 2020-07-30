Gece kulübü çıkışında kurşun yağdıran şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Gece kulübü çıkışında kurşun yağdıran şüpheli serbest bırakıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde gece kulübü çıkışında kurşun yağdıran 17 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde 27 Temmuz günü saat 00.45 sıralarında bir gece kulübü çıkışında 17 yaşındaki A.A.B. isimli bir kişi kurşun yağdırmış ve olayda bir kişi yaralanırken bir işyeri ve ikamet isabet almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece kulübünün ve çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.A.B., ekiplerin çalışmaları sonucu Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.A.B. serbest bırakıldı.