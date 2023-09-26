Gece kulübü işletmecisi otoparkta infaz edilmişti! Şüpheli cinayet anını canlı olarak yayınlamış

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş (43) otoparktaki aracına giderken yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi tarafından önce darbedildi, ardından tabanca ile başından vuruldu. Cinayet anı görüntüleri izleyenlerin kanını dondururken, şüphelinin, Karakuş'u infaz ettiği anları sosyal medya hesabından canlı yayınladığı ortaya çıktı.

TABANCANIN KABZASIYLA DEFALARCA YÜZÜNE VURDU

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Çamlıca Mahallesi, Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Bülent Karakuş, Çamlıca Parkı'nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından önce darbedildi. Yaşanan arbede sırasında toplanan çevredekilerin tepki gösterdiği saldırgan, iddiaya göre tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş'un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Karakuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Şüphelinin kaçtığı aracı takibe alan polis, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Karakuş'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ İNFAZ ANINI CANLI YAYINLAMIŞ

Otoparkta yaşanan olayda Karakuş'un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu anlara ilişkin görüntü izleyenlerin kanını dondururken, şüphelinin, gece kulübü işletmecisi olan Karakuş'u infaz ettiği anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.