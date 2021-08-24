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Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş - Son Dakika

Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

24.08.2021 13:10

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 33 yaşındaki Alpay Kalyon hayatını kaybetmişti. Yaşanan bıçaklı kavgada, genç adamın bir kadının darp edildiğini gördüğü, olayı engellemeye çalışırken eşinin gözleri önünde bıçaklanarak yaşamını yitirdiği iddia edildi.

21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alpay Kalyon'un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİR KADININ DARP EDİLDİĞİNİ GÖRÜP MÜDAHALE ETTİ

Olay gecesi; Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğine şahit olduğu kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi.

Gece kulübü önünde bıçaklanan genç adam, darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Eşinin gözleri önünde bıçaklanan Alpay Kalyon

"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ" DİYEREK BIÇAKLADI

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece kulübü önünde bıçaklanan genç adam, darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan meydana gelen olayla ilgili 3 olan gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirmekle suçlanan F.B., işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.T., otel mesul müdürü O.S., şüphelileri arabayla kaçırmakla suçlanan O.G. ve bir kişinin daha gözaltına alındığı, C.Ü., M.T., O.S. ve O.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gece kulübü önünde bıçaklanan genç adam, darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

BIÇAKLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kalyon'un, O.D. tarafından bıçaklandığı kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, 2 grubun arbede anları ve daha sonra vale olduğu ileri sürülen kişinin gece kulübünden bıçak alıp gelmesinin ardından Kalyon'u bıçakladığı görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş

Arbede, kavga, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş - Son Dakika


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