GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

53 dakika önce

Beyoğlu'nda bir gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin olduğu grup silahlı saldırıya uğradı.

GECE KULÜBÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI, System.String[]

Beyoğlu'nda bir gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin olduğu grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda  vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Umut T. ağır yaralanırken olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Bir gece kulübünün önünde bekleyen gruba yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olaya karışan 4 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Meşrutiyet Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde 03: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya  göre, cadde üzerindeki gece kulübünün önünde bekleyen Umut T. ve beraberindekilerin üzerine ateş açıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI 4 GÖZALTI

Açılan ateş sonucunda Umut T. yaralanarak yere düşerken yanına yaklaşan saldırganlar yaralı Umut T.'ye yerde yatarken de  ateş etmeye devam etti. Olayın ardından saldırganlar kaçarken  vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan durumu ağır olan Umut T. ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay sonrasında çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken polis uzun süre olay yerinde inceleme yaptı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Polisin incelemesi

-Çevreden detaylar

-Olay yeri ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar


- Bakırhan
Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
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