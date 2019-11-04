Son Dakika Haberleri: Gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu

Gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu

7 saat önce

Beşiktaş'taki bir gece kulübünün sahibi, iş yerinde ölü bulundu.

Gece kulübü sahibi iş yerinde ölü bulundu, System.String[]

Beşiktaş'taki bir gece kulübünün sahibi, iş yerinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Etiler Aytar Caddesi'ndeki bir gece kulübü sahibi Hüseyin Türk, akşam saatlerinde iş yerini açan oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Türk'ün vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.


İncelemelerin ardından Türk'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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