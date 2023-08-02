İranlı bir kadının gece kulübünde dans ederken kimliği görüntülendi. Kimlikte çarşaflı olan kadının gece kulübünde mini etek ve askılı bluz giydiği görüldü.
Gece kulübünde dans eden İranlı bir kadının sosyal medyadaki görüntüleri gündem oldu. Kadının, kimliği kayda alındı. Kimliğinde çarşaflı olan kadının, gece kulübünde mini etek ve askılı bluzla dans ettiği görüldü.
Görüntüler, İran'daki durumla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Video sosyal medyada defalarca kez tıklandı.
Son Dakika › Kadın › Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor - Son Dakika