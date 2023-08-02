Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor - Son Dakika
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Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor

02.08.2023 20:05

İranlı bir kadın, gece kulübünde dans ederken videoya alındı. Kadın, kimliğindeki çarşaflı görüntüsünün aksine mini etek ve askılı bluzla görüntülendi. Bu durum, kadının toplum normlarına aykırı bir şekilde giyinmesi ve eğlenmesi nedeniyle şaşırtıcı bulundu.

İranlı bir kadının gece kulübünde dans ederken kimliği görüntülendi. Kimlikte çarşaflı olan kadının gece kulübünde mini etek ve askılı bluz giydiği görüldü.

KİMLİKTE ÇARŞAFLI, GECE KULÜBÜNDE MİNİ ETEKLİ

Gece kulübünde dans eden İranlı bir kadının sosyal medyadaki görüntüleri gündem oldu. Kadının, kimliği kayda alındı. Kimliğinde çarşaflı olan kadının, gece kulübünde mini etek ve askılı bluzla dans ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA KEZ TIKLANDI

Görüntüler, İran'daki durumla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Video sosyal medyada defalarca kez tıklandı.

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İran, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kadın Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor - Son Dakika
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