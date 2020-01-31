Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

59 dakika önce

OLAYIN ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 3 kadının bindiği otomobile silahlı saldırıda bulunan ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanan Gazi K. (28) ve Atakan B.

Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

OLAYIN ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 3 kadının bindiği otomobile silahlı saldırıda bulunan ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Sarıoğlan, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
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