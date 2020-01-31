Gece kulübünde çalışan 3 kadına iş çıkışı silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

OLAYIN ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 3 kadının bindiği otomobile silahlı saldırıda bulunan ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanan Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.