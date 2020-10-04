Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı - Son Dakika

Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

BURSA'da, bir gece kulübüne düzenlenen baskında kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı.

Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı, System.String[]

BURSA'da, bir gece kulübüne düzenlenen baskında kaçak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı. 7 kadın, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işletme sahibi Y.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir gece kulübünde yabancı uyruklu kadınların kaçak olarak çalıştığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, gece kulübüne cuma günü gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında, gece kulübünde kaçak olarak çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın, gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan yabancı uyruklu kadınlar, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşletme sahibi Y.Ü. hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı
Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece kulübünde kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kadın yakalandı - Son Dakika

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