Gece Kulübünde Kurşun Yağdıran Şahıslardan Birinin Kaçış Anı Kamerada

Gece kulübünde kurşun yağdıran şahıslardan birinin kaçış anı kamerada Fatih'te gece kulübünde kurşun yağdıran 2 kişi kıskıvrak yakalandı Zanlılardan birinin kaçmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdıİSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir gece kulübüne gelen 2 kişi kurşun yağdırdı.

Gece kulübünde kurşun yağdıran şahıslardan birinin kaçış anı kamerada

Fatih'te gece kulübünde kurşun yağdıran 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Zanlılardan birinin kaçmaya çalışması güvenlik kameralarına yansıdı



İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir gece kulübüne gelen 2 kişi kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan 2 saldırgan yapılan operasyonla gözaltına alınırken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlardan birinin bir bina içerisinden atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre ve isimli 2 kişi cadde üzerinde bulunan gece saatlerinde eğlenmek için gece kulübüne geldi. Bu sırada gürültü yapan 2 şahsı bar sahibi tarafından gece kulübünden dışarıya çıkartıldı. Bunu üzerine sinirlenen 2 şahıs dışarıda alkol aldıktan sonra tekrar gece kulübüne gelerek rastgele kurşun yağdırmaya başladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtılar

Saldırganların çevreye rastgele ateş açmaya başladığını gören bar çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen önleyici ekiplerinin çağrılarına kulak asmayan saldırganlar polise silahla açtıktan sonra gece kulübünün yanında bulunan restorana kaçtılar. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel harekat polisleri sevk edildi. Sokağı ve cadde üzerini kapatan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Restoranın arka çıkışından kaçmak için çabalayan saldırganlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırganlardan birinin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olaya karışan bir şahsın çevredekiler tarafından ikna edilerek bir binanın 1. katından atladığı görülüyor. Şahsı ikna edenlerden bir kişinin annesi olduğu öğrenilirken çevredekiler tarafından bir sokak arasına saklanan şahıs bir süre burada saklandıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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