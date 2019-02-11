Son Dakika Haberleri: Gece Kulübünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Gece Kulübünde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

43 dakika önce

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tatışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralanan kişi taksiyle Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 06:08 Kaynak: AA

Ortaköy, Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş, İstanbul, Güncel
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