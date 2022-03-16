Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı

16.03.2022 18:15
Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki gece kulübünün çalışanları arasında silahlı kavga çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki gece kulübünün çalışanları arasında silahlı kavga çıktı. 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, 13 Mart 2022 Pazar günü sabaha karşı saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yolu üzerinde bulunan iki eğlence mekanı çalışanları arasında kavga çıktı. İki grup arasındaki kavga şiddetini artırdı ve silahlar konuşmaya başladı. Çıkan çatışmada M.Y. (30), A.K. (39) ve A.K. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan, A.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, başından bıçakla yaralanan M.Y. (30) Keşan Devlet Hastanesi'ne yoğun bakıma alındı. Tüfekten çıkan saçmaların karnı ve ayağına isabet eden diğer yaralı A.K. ise durumu ağır olması sebebiyle Keşan'daki tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

10 gözaltı

Olayın ardından kısa süre içerisinde eğlence mekanlarının bulunduğu yere giden polis şüphelileri gözaltına aldı. 10 kişinin gözaltına alındığı olayda 2 pompalı tüfek 1 kuru sıkı tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye çıkarıldı. Mahkeme sonucunda başından yaralanan M.Y. ile birlikte A.K., M.K. ve A.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.A, F.A., Ö.Ö., E.G., O.Ö. ve A.K. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, olayın firari şüphelilerinden A.K. da bugün İzzetiye Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda, bir bıçak ve bir de pompalı tüfek ele geçirildi. - EDİRNE

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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı '57. Alay' için Çanakkale'ye yürüyenler Keşan'dan uğurlandı '57. Alay' için Çanakkale'ye yürüyenler Keşan'dan uğurlandı

Keşan Devlet Hastanesi, Edirne, Keşan, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulübünde silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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