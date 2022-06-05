Gece kulübünde yaşanan tartışma kanlı bitti! Bodyguard, müşteriyi kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Gece kulübünde yaşanan tartışma kanlı bitti! Bodyguard, müşteriyi kurşun yağmuruna tuttu

05.06.2022 15:51

Ataşehir'de gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bodyguardla kavga eden müşteri Murat Dinler yaşamını yitirdi. Diğer taraftan silahların ateşlenmesi ile birlikte gece kulübünde bulundan 4 müşteri yaralandı.

Murat Dinler, gece kulübüne girmek istedi. Kulübün önünde bekleyen bodyguard Emre Yılmaz ise Dinler'in içeri girmesine izin vermedi. Dinler ve Yılmaz arasında yaşanan arbedenin ardından Murat Dinler gece kulübüne girdi. İşletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. Bu sırada Dinler'in peşinden gelen bodyguard Emre Yılmaz, iddiaya göre Dinler'e peş peşe ateş etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Yılmaz ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat Dinler'in cenazesi adli tıp morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

Murat Dinler, Emre Yılmaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübünde yaşanan tartışma kanlı bitti! Bodyguard, müşteriyi kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece kulübünde yaşanan tartışma kanlı bitti! Bodyguard, müşteriyi kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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