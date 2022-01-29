Üye Girişi
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı

29.01.2022 10:31

Gelen son dakika haberine göre Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı Bursa'da gece kulübünde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı Bursa'da bir gece kulübünde meydana gelen tartışma sonucu iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı

Bursa'da gece kulübünde meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi yaralanırken 6 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da bir gece kulübünde meydana gelen tartışma sonucu iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Abi ve kardeş silahtan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken, olay sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar konuştu. 43 yaşındaki C.H.'nin silahından çıkan kurşunlar F.A. ve S.A.'nın ayaklarına isabet etti. İsabet sonucu F.A., sol bacak baldırından bir, sağ bacak baldırdan giren iki ve toplamda 3 kurşunla yaralandığı tespit edilirken, kardeşi S.A.'nın ise, sol baldırından tek mermi girişi ve kafasından da darp neticesinde yaralandığı belirlendi. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucu ambulanslarla Çekirge Devlet ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası silahlı yaralamayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düşen ekipler, olayı gerçekleştiren C.H. ve beraberinde darp olayına karışan, M.D., V.Ö., N.H., M.A. ve G.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı
Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Osmangazi, Esentepe, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı - Son Dakika


Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz         
11:49
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09

Son Dakika Haberleri
11:48 Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler'den sert tepki: Otoparkıma pusu kuruldu, bu basın özgürlüğü değil haneye tecavüz
11:32 Onun annesi kurt, babası kangal! Yılana acımadı
11:23 Bir sahte içki ölümü daha! Sokak ortasında "Gözlerim" diyerek yığılıp kaldı!
11:18 Son Dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlıları yakalandı! 11 kişi gözaltında
11:11 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı
11:00 Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı
10:57 Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü
10:55 Ekmeğe büyük zam yolda! "4 TL olacak" diyen sektör yetkilisi, asıl korkulan ihtimali anlattı
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 11:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Gece kulübündeki silahlı çatışmaya 6 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement