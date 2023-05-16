Gece kulübüne alınmayan kişiler önce görevlileri sonra müşterileri bıçakladı: 14 yaralı, 3 göz altı - Son Dakika
Üye Girişi

Gece kulübüne alınmayan kişiler önce görevlileri sonra müşterileri bıçakladı: 14 yaralı, 3 göz altı

16.05.2023 16:31

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece kulübüne alınmayan 3 kişi, önce kapıda tartıştığı görevlilere, ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Kavgada 14 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 23.30 sıralarında Marmaris'in Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde eğlenmek için gece kulübüne giden Ferhat G. Vedat T. ve Kubilay Ö., damsız giremeyecekleri gerekçesiyle görevliler tarafından içeri alınmayınca tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 şüpheli ceplerinden çıkardıkları bıçaklarla önce kapıdaki görevlilere ardından da içerideki müşterilere bıçakla saldırdı. Bu sırada yakın bir bölgede bulunan Ferhat G.'nin kardeşi Burkay G. de olay yerine gidip, kavgaya karıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iş yeri çalışanları Çetin Hortum ve İmdat Hortum ile müşteriler Edanur Püsküllü, Hacer Baydar, Yüksel Güzeldere, Emre Dursun, Mahsum Alar, Remzi Kurum, Muhammed Gürgün, Batuhan Keskin, Tülay Yazıcı, Nilgün Dürtek ve Meryem Budak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kavgada aldığı darbeler sonucu karnında sıvı biriktiği tespit edilen şüphelilerden Burkay G. de ameliyata alındı.

Gece kulübüne alınmayınca görevliler ile müşterileri bıçakladılar: 14 yaralı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Ferhat G., Vedat T. ve Kubilay Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Marmaris, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gece kulübüne alınmayan kişiler önce görevlileri sonra müşterileri bıçakladı: 14 yaralı, 3 göz altı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu İstanbul ilçelerinde ne kadar oy aldı? İşte sonuçlar
16:40 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı
16:31 2. Lig'de akıllara durgunluk veren maç! İlk yarıdaki skoru görenler gözlerine inanamadı
16:29 Sevgilisi tarafından öldürülen Ukraynalı model Alona Savchenko'nun cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
16:21 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu nerede ne kadar oy aldı? İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar
16:09 CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı!
16:04 Ukraynalı model Alona Savchenko, sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra parçalandı
15:54 Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs seçiminin kaybedeni durumunda! Ne genel başkan ne de adaylar, Meclis'te kendine yer bulamadı
15:54 Sinan Oğan, 2. tura ilişkin iddialı konuştu: Kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız
15:52 Oyuncu Hayal Köseoğlu, seçimlerin 2.turunda Sinan Oğan'dan destek bekliyor: Bizi yalnız bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 16:49:03. #1.13#
SON DAKİKA: Gece kulübüne alınmayan kişiler önce görevlileri sonra müşterileri bıçakladı: 14 yaralı, 3 göz altı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement