Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü - Son Dakika
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Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

12.05.2022 06:27
Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü

Adana'da bir kişi gece kulübü çıkışında arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da bir kişi gece kulübü çıkışında arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Çukurova ilçesi Karslılar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldız (21), arkadaşı M.G ile gece kulübüne konsere gitti. Gece kulübü çıkışından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni henüz bilinmezken M.G yanındaki bıçağı çıkarttı. Ardından arkadaşı olan Mehmet'i bıçaklayıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli M.G'yi yakaladı. Bölgeye gelen sağlık ekibi ağır yaralı Mehmet Yıldız'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi M.G'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

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Mehmet Yıldız, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübüne birlikte gittiği arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü - Son Dakika


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