Son Dakika › Dünya › Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası - Son Dakika Dünya
Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası
6 saat önce
Tayvan'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı. Ülkenin başkenti Taipei'de bir gece klübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak çok pahallıya mal oldu.
Tayvan'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı.
Ülkenin başkenti Taipei'de bir gece kulübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak pahallıya mal oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:01
Son Dakika 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu