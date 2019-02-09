Gece Kulübüne Operasyonda 66 Yabancı Uyruklu Kadın Yakalandı
1 saat önce
Gece kulübüne operasyonda 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı ANKARA - Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Gece kulübüne operasyonda 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı
ANKARA - Ankara
Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İnsan ticareti ile mücadele kapsamında, Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin yaptığı çalışma sonunda, Ankara'da faaliyet gösteren bir gece kulübünde, çoğunluğunu Rusların ve Ukraynalıların oluşturduğu yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı anlaşıldı. Ülkelerinden, halka ilişkiler uzmanı, dansçı, büro ve ofis çalışanı olma vaadiyle getirtilen kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak çalıştırıldığı belirlendi. Bu neticede gece kulübünün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Çoğunluğunu Rus ve Ukraynalı kadınların oluşturduğu 66 yabancı uyruklu kişi polis ekiplerince yakalandı. Kadınların Türkiye
'ye getirilmesi ve çalıştırılması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar geçirilen sağlık kontrollerinin ardından Emniyete sevk edilerek ifadeleri alındı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak göç ve insan ticaretine ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti
İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü
Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı