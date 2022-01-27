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Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında - Son Dakika

Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında

27.01.2022 15:36
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında

Samsun'da gece kulüplerinde konsomatris olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu Mzia Okriashvili evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının evde bulunan erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde gece meydana gelen olaya göre, gece kulüplerinde konsomatris olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu olup Türk vatandaşı olan Mzia Okriashvili (48) adlı kadın erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi.

Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu

YATAK ODASINA GİDİNCE NEFES ALMADIĞINI FARK ETTİ

Alkollü olduğu ileri sürülen Mzia Okriashvili yatağına yattı. Evde televizyon izleyen erkek arkadaşı H.H.Y.(52) bir süre sonra yatak odasına gidince Mzia Okriashvili'nin nefes almadığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Okriashvili'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay polise haber verildi.

Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Gürcü kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mzia Okriashvili'nin yakınları, kadının daha önce sağlık sorununun olmadığını söylediler. Soruşturma devam ediyor.

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Gürcistan, İlkadım, Samsun, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında - Son Dakika
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