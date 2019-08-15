Gece Kuşu
21 dakika önce
"Gece Kuşu"Yönetmen koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu "Gece Kuşu" adlı film, uzun süredir sürdürdüğü talk şov programını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Katherine Newberry ile kendisinin büyük hayranı olan ve usta isme yardımcı olmak isteyen Molly'nin...
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:02 Kaynak: AA
"Gece Kuşu" Yönetmen
koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu "Gece Kuşu" adlı film, uzun süredir sürdürdüğü talk şov programını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Katherine Newberry ile kendisinin büyük hayranı olan ve usta isme yardımcı olmak isteyen Molly'nin hikayesini anlatıyor.
ABD yapımı komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling
'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson
, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella
ve Paul Walter
Hauser rol alıyor.
Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı