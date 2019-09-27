Son Dakika Haberleri: Gece meydana gelen kaza sabah fark edildi
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Gece meydana gelen kaza sabah fark edildi

1 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Dağlı (39) idaresindeki 68 HA 462 plakalı otomobil, gece saatlerinde Yassıca mevkisinde devrildi.

Sabah erken saatlerde köylerden süt toplayan kişi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karapınar, Konya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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