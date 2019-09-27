Gece meydana gelen kaza sabah fark edildi
1 saat önce
Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:48 Kaynak: AA
Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Dağlı (39) idaresindeki 68 HA 462 plakalı otomobil, gece saatlerinde Yassıca mevkisinde devrildi.
Sabah erken saatlerde köylerden süt toplayan kişi kazayı fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi Selim Kotil'in konuşması deprem sonrası izlenme rekoru kırıyor Hayat kurtarmada olmazsa olmaz deprem çantasının ortalama maliyeti 440 TL Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'daki hasarlı bina sayısı 473